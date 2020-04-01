Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? soruları sonunda cevap buldu. Milyonlarca emekli ve yakını tarafından beklenen Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri için sayılı gün kaldı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 12 milyon emekli 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi almıştı. İşte Ramazan bayramı emekli ikramiyesine dair detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2020?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2020 Ramazan Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

İKRAMİYELER EVLERE GETİRİLECEK

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?