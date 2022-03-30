Emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda toplam iki kez yatırılıyor. Emekli maaşına zam yapılmasının ardından en düşük emekli maaşı 1500 TL olmuştu. Gelen zammın ardından “ 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?” soruları gündeme geldi. İşte, Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı ve konu hakkında merak edilenler