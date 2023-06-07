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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki taksit şeklinde ödemesi yapılan emekli ikramiyesinin bu bayramda ne kadar olacağı ve zam yapılıp yapılmayacağı SSK, Bağ-Kur ile EYT kapsamında emekli olanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme miktarı ve bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...

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  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak ödemesi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, "2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.
  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şu şekilde:

    "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "
  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

    Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.
  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmişti.
  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödemesi yapıldı.
  • Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve ne kadar, kaç para oldu?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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