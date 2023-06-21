Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre SSK, Bağkur ve EYT emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri netleşti. İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri takvimi...