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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlamış durumda. Bu sene 10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ikramiye verilecek. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Bu bağlamda "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2024 emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:18
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        Emeklilere her sene iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Geçtiğimiz sene 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine zam geldi. Bu yıl zamlı emekli ikramiyeleri ilk olarak Ramazan Bayramı'nda verilecek. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte, konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

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        2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

        Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketinde yer aldı.

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        BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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        EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

        Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

        Kurban bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

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        İKİ BAYRAMDA YAKLAŞIK 90 MİLYAR LİRA

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişi sayısı dosya bazında 15,1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre iki bayramda 45’şer milyar liradan bu yıl yaklaşık 90 milyar liralık emekli ikramiyesi ödenecek.

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        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

        Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

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        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

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        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

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        Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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