Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.029,38 %-0,90
        DOLAR 32,1718 %0,05
        EURO 34,9409 %0,17
        ALTIN 2.246,69 %0,13
        FAİZ 47,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,46 %-0,21
        BITCOIN 70.501,00 %-0,65
        GBP/TRY 40,7357 %0,23
        EUR/USD 1,0851 %0,13
        BRENT 86,68 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 3.673,34 %0,13
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 4A, 4B, 4C (SSK, Bağkur) emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur ödeme tarihleri

        Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı. 2 ile 5 Nisan arasında yatacağı söylenen ikramiyeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi ve ikramiyelerin, maaş alma gününe göre hesaplara yatırılacağı ifade edildi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 08:17 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramında emeklilere dağıtılacak ikramiyede bir son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli ikramiye tarihleri açıklandı. Buna göre; 4A, 4B ve 4C emekli aylığı alanlar farklı günlerde emekli ikramiyesi alacak.İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağını açıkladı.

        4A (SSK) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

        4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

        17 ve 18 olanlara - 2 Nisan,

        19, 20, 21, 22 olanlara - 3 Nisan,

        23, 24, 25, 26 olanlara - 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

        3

        4B (BAĞKUR) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

        4B yani Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

        4

        4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

        4C emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

        1 ve 2 olanlara 2 Nisan,

        3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında ödeme yapılacak.

        5

        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

        Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

        6

        EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

        Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

        Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

        7

        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

        Emekli promosyonları güncellendi
        Emekli promosyonları güncellendi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!