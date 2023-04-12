Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri... Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki defa verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu sene verilecek ikramiye tutarı ise güncellendi. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, ayrıntılar...