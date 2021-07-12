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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! 2021 emekli zam farkı ve bayram ikramiyesi

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin merak içerisinde beklediği gün nihayte geldi. Bugün itibariyle emekli zam farkları ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri resmen başladı. İşte merak edilen detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! 2021 emekli zam farkı ve bayram ikramiyesi

Emekli Temmuz zammı sonrası gözler "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" ve "Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" soruların cevabına çevrildi. Öte yandan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla da "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlanmıştı. Nihayete beklenen gün geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ev emekli zam farkları en zaman ödenecek. İşte cevabı...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli zam farkları bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17’sinde,
- 7 olanlara her ayın 18’inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20’sinde,
- 1 olanlara her ayın 21’inde,
- 8 olanlara her ayın 22’sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24’ünde,
- 2 olanları her ayın 25’inde,
- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

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