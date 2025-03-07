EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinde bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesinin artırılması için dün Beştepe’de bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya geldi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelere ilişkin çalışılması talimatını verdi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ikramiyelere ilişkin bir etki analizi istendi. 3 bin lira olan ikramiyelerin 4 bin lira ve üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.