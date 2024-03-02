Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ramazan bayramı emekli ikramiye ödeme takvimi
Ramazan ve Kurban Bayramı olarak emeklilere toplamda iki kez emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması gelmişti. Değerlendirmeler üzerine emekli bayram ikramiyesi zamlandı. Ramazan Bayramı 10 Nisan, Kurban Bayramı 15 Haziran'da başlayacak. Bu tarihten önce zamlı emekli ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte 2024 Ramazan bayramı emekli ikramiye ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Son olarak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltildi. Meclis’ten geçen bu kararın ardından gözler emekli bayramı ikramiye tarihine çevrildi. Peki 2024 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte, ayın kaçında? İşte emekli bayram ikramiye ödeme tarihi 2024
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan 2024 tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.
Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.
Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?
Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.
Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.