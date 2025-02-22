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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağkur Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Bayram ikramiyesi 2025 zammı son durum: 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri için gözler yetkililerden gelecek haberlere çevrildi. Yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:18
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        2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, bu yıl SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının 21 Şubat’ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

        Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

        Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.

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        2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.

        Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.

        Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.

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        2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

        Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

        İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.

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        2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

        Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;

        Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.

        Yüzde 30 zam yapılması durumunda:

        Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.

        Yüzde 35 zam yapılması durumunda:

        İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.

        Yüzde 40 zam yapılması durumunda:

        1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.

        Yüzde 45 zam yapılması durumunda:

        1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.

        Yüzde 50 zam yapılması durumunda:

        1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.

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        BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

        – SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

        – Şehit yakınları ve gaziler

        – Ölüm aylığı alanlar

        – Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

        – Geçici köy korucuları

        – Şeref aylığı alanlar

        – Şampiyon sporcular,

        – Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

        – Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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