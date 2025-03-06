Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emekli ikramiyesi Ramazan ayına girilmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere emekliler ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken bu yıl emekli ikramiyelerin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 Bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…
Ramazan ayı 1 Mart’ta başladı ve 29 Mart’ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecek. Geri sayım devam ederken gözler her yıl dini bayramlar öncesi ödenen emekli ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme tarihleri milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere emekli bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL’ye yükseltilmiş ve bayramdan önceki hafta ödenmeye başlanmıştı. Peki, bu yıl bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte 2025 Emekli ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında tahminler…
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.
Zam yapılması halinde zamlı emekli ikramiyesi tutarının en geç önümüzdeki iki haftalık süreçte açıklanması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları için toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı, 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.
Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.
İşte emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu:
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.