Emekli maaş farkı ödenme tarihi belli oldu! Emekli vatandaşlar bir süredir aldıkları ek zam farkının ne zaman hesaba yatacağını merak ediyordu. Emekli maaşlarına getirilen yüzde 49,25'lik zamın yanında en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. 3 Şubat Cumartesi günü Bakan Işıkhan'dan gelen açıklamayla bir süredir beklenen emekli zam maaş farklarının ne zaman ödeneceği açıklandı. İşte, detaylar...