EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Emekliye ek zam var mı? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur maaşına ek zam ne zaman gelecek?

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Emekliye ek zam var mı? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur maaşına ek zam ne zaman gelecek?

Emekli maaşı ek zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, SSK, Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip edilemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye zam konusunda, "Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekliye ek zam verilecek mi? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek, ek zam ne zaman yapılacak?" İşte 2023 Temmuz ek zammı ile emekli maaşı tablosu...

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

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BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.