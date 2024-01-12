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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye ek zam gelecek mi? 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekliye ek zam gelir mi? 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur ve emekli maaş zamlarını büyük ölçüde belirleyen 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kurlular bu oran doğrultusunda emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler, "Emekliye ek zam gelecek mi? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:12
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        1

        Emekli maaş zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşına ek zam konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, emekli zammına ilişkin Kabine toplantısını işaret etti. Yapılan açıklama, "Emekliye ek zam gelecek mi? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşların yatacağı tarih...

        2

        AK PARTİ'DEN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammı ile ilgili konuştu. Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.57 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.

        4

        2024 OCAK ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

        En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenen Aylık Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenecek Aylık
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.478 10.478
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.781 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.837 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 4.029 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.185 7.500
        Ek ödeme dahil
        5

        EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, REFAH PAYI YAPILACAK MI?

        En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.

        6

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; kükümet, memur ve memur emeklilerine yapılan zamdan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklileri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak üzere bir çalışma başlattı ancak bu konuda bütçe imkânları ve Meclis'in yasama takvimi düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklilerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimat verdi.

        7

        EMEKLİ EK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği öngörülüyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler gibi ek zamların şubat maaşlarına yansıması bekleniyor.

        8

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

        Memur ve emekllinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

        KADEMELİ ARTIŞ GÜNDEMDE!

        3 Ocak 2024'te açıklanan enflasyon oranıyla zam oranları netleşti.

        Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.

        Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü.

        9

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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