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Emekli generallere FETÖ'den hapis cezası

Son dakika... FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün sözde sıkıyönetim listesinde ismi bulunan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban'a 10 yıl, emekli Tuğgeneral Murat Yaygın'a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Emekli Tuğamiral Ercan İnceoğlu ise beraat etti.

Emekli generallere FETÖ'den hapis cezası
DHA

Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesinde 3 emekli generalin tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Darbe girişimi sırasında tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, tuğgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile avukatları, karar duruşmasında hazır bulundu.

'İLLEGAL BİR YAPILANMA İÇERİSİNDE OLMADIM'

DHA'nın haberine göre duruşmada, sanıklara esasa ilişkin savunma yapmaları için söz verildi. Sanık Çoban, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan arandığına dair savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, gelen aramaların ardışık olmadığını ve örgütsel bir amaç taşımadığını savundu. Hakkında örgüt üyesi olduğuna ilişkin verilen tanık beyanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren Çoban, "5 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. İllegal bir yapılanmayla içerisinde olmadım. FETÖ mili değerlerime ve yaşam tarzıma uymaz. İhraç edilmedim, emekli edildim. Personelimde cuntacı yoktur. Sözde atama listesinde adımın olması dışında bir delil yoktur" ifadelerini kullandı.

'DARBE GİRİŞİMİNDE TATİLDEYDİM'

Sanık İnceoğlu da ankesörlü ve sabit hatlardan aranmasının FETÖ ile ilgili olmadığını söyleyerek, darbe girişimi sırasında ailesiyle birlikte Antalya'da tatilde olduğunu söyledi. İnceoğlu, "Bugüne kadar kurumlardan gelen raporlar lehimedir. Örgütle bağlantımın olmadığı açıktır. Adıma kayıtlı telefonla sabit hatlardan sadece iki kere arandım. Tüm suçlamalardan beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Yaygın da herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını ileri sürerek, "Kardeşim ve yeğenimle darbe gecesi konuşmalarım ve mesajlarım dosyada yer almaktadır. Darbenin ilk anından itibaren darbe karşıtı tutumum devam etmiştir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

2 SANIĞA HAPİS CEZASI

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çoban'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, sanık Yaygın'a aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Çoban ve Yaygın'ın 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ise beraatlarına karar verildi. Sanıklardan Ercan İnceoğlu ise tüm suçlardan beraat etti.

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