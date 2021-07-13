Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Emekli ikramiyeleri son dakika: Emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Kurban bayramına sayılı günler kala emekliler maaşlarının ve ikramiyelerinin hangi gün yatacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda iki kez verilen emekli ikramiyeleri ile birlikte maaşların da bayramdan önce hesaplara yatacağını açıkladı. Peki emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar? İşte detaylar...

Emekli ikramiyeleri son dakika: Emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri ve maaşları 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17’sinde,
- 7 olanlara her ayın 18’inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20’sinde,
- 1 olanlara her ayın 21’inde,
- 8 olanlara her ayın 22’sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24’ünde,
- 2 olanları her ayın 25’inde,
- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koç Holding 7 Sivil Toplum Kuruluşuna hız katacak!
İŞ-YAŞAM 7 STK'ya 10 bin dolarlık 'Koç' desteği
Bakan Varank: Mayıs ayı sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi
İŞ-YAŞAM 'Yüksek büyüme beklentimiz daha da güçlendi'
Yellen: ABD'li şirketler küresel vergi anlaşmasını destekleyecek
İŞ-YAŞAM Yellen: ABD'li şirketler küresel vergi anlaşmasını ...
İGA milyarlarca euro borcunu refinanse etti
İŞ-YAŞAM İGA borcunu refinanse etti
Cari açık için altın buluş
İŞ-YAŞAM Açık için altın buluş
Karşılıksız çek için fon önerisi
İŞ-YAŞAM 13 milyar liralık karşılıksız çek düzenlemesi
Bakan Karaismailoğlu: 19 yılda ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yapıldı
İŞ-YAŞAM Ulaştırmada aslan payı kara yollarının
Bakan Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali ile görüştü
İŞ-YAŞAM Malezya ile Ortak Deklarasyon imzalandı
Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu
İŞ-YAŞAM İndirimli geçiş ücretleri belli oldu
Portföy yönetim sektörü 400 milyar TL’yi aştı
İŞ-YAŞAM Portföy yönetim sektörü 400 milyar TL’yi aştı