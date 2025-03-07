Emekli ikramiyesinde masada konuşulan rakam belli oldu! 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesine ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye başladı. Emekli ikramiyesini konu alan düzenlemesinin de yer aldığı teklifin 10 Mart Pazartesi günü Meclis'e sunulması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimi yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak" İşte 2025 emekli ikramiyesinin yatacağı tarih...
Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesinin masaya yatırılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler arasında geçecek toplantı sonucunda Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin netleşmesi bekleniyor. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?" İşte emekli ikramiyesinin belli olacağı tarihe ilişkin tarih...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ikramiyelerde yapılacak artışı ele aldı. Emekliye verilen bayram ikramiyesinin 4 bin lira ve üzerine artırılması bekleniyor. Buse Gençtürk'ün haberi...
Emekliye verilen bayram ikramiyesinin 4 bin lira ve üzerine artırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ikramiyelerde yapılacak artışı ele aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinde bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesinin artırılması için dün Beştepe’de bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya geldi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelere ilişkin çalışılması talimatını verdi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ikramiyelere ilişkin bir etki analizi istendi. 3 bin lira olan ikramiyelerin 4 bin lira ve üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.
HAFTA SONU BİR TOPLANTI DAHA YAPILACAK
İkramiyeler 4 bin liraya çıkarılırsa yüzde 33’lük bir artış yapılmış olacak. 2025 yılında ikramiyelerin bütçeye maliyeti yaklaşık 133 milyar lira olacak. Yılmaz, Şimşek, Işıkhan ve Güler hafta sonu bir toplantı daha yapacak. İkramiyelerde yapılacak artış netleştirilecek. İkramiyelerde artış yapılması için bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. AK Parti'nin ikramiye düzenlemesini taşımacılık ve doğum yardımına ilişkin düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifine eklemesi bekleniyor.
İkramiye düzenlemesinin de yer aldığı teklifin 10 Mart Pazartesi günü Meclis’e sunulması öngörülüyor. Teklifin 12 Mart Çarşamba günü komisyonda görüşülerek gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları için toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.