Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ İKRAMİYESİ 29 EKİM | Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklinin gözü 3. ikramiyede! - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklinin gözü 3. ikramiyede!

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilip verilmeyeceği milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 18.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yani emekli 3. ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak ediliyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

        2

        CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

        Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

        3

        Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

        4

        Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi