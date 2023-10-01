Haberler Gündem Emekli ikramiyesi ekim ayı: Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek, ne kadar olacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi verilecek mi, son durum ne? Milyonlarca emekli 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı SSK, Bağ-Kurluların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken ikramiyenin en az 5 bin TL olması bekleniyor. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 01.10.2023 - 00:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:07 facebook

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Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı olarak yılda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde paylaştık. İşte emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında bilgiler...

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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.