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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI SON DAKİKA 2025 | Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak?

        Emekli ikramiyesi farkı ödeme takvimi 2025: Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farklarının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi 3 bin TL olarak 24-28 Mart tarihleri arasında SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kurlulara ödemesi yapılmıştı. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?" İşte SGK 4A, 4B, 4C 2025 emekli ikramiyesi farkı 1000 lira ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 17:51 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:51
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        Emekli bayram ikramiyesi farkına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kurlulara genellikle bayram öncesinde yatırılan bayram ikramiyesi, 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Emekli ikramiyeleri söz konusu yasal düzenlemenin yetişmediği için bayram öncesinde 3 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı emekli ikramisinden doğan 1000 lira farkın ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak?" İşte emekli bayram ikramiyesi farkının yatacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

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        DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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        KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİYOR!

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı.

        Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla ödenmeye başlandı.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

        SGK'dan ödemelere ilişkin olarak şu açıklama yapıldı;

        SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;

        17, 18, 19 olanlara 24 Mart,

        20, 21, 22 olanlara 25 Mart,

        23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart,

        Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,

        Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde

        3000 TL olan bayram ikramiyesi hesaplara yattı.

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        1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi farkı ödemesinin bayramdan hemen sonra hesaplara yatması bekleniyor

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        FARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

        Kanun çıktıktan sonra emekli aylığı alanlara bin lira fark ödenecek. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetim aylığı alanlara 500 TL, hissesi yüzde 25 olan yetim aylığı alanlara 250 TL, hissesi yüzde 75 olan dul aylığı alanlara ise 750 TL fark ödenecek.

        Sürekli iş göremezlik geliri alanlardan iş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 300 TL, yüzde 40 olanlara 400 TL fark ödemesi yapılacak.

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