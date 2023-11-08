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DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Ölen eşinden veya anne – babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si başlanmış dul eşe 2.500 TL, yüzde 75’i bağlanmış dul eşe ise 3.750 TL ödenecek.

Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacak.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.