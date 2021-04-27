Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilecek ikramiye tutarını açıkladı. Yılda iki kez maaşlarının haricinde ikramiye alan emekliler bir süredir bu haberi bekliyordu. Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesi ödemeler Mayıs ayında yapılacak. 30 Nisan’a kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekli bayram ikramiyesi bin 100 TL olacak. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz. " dedi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

Kanuna göre, SGK’dan “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1’inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan’a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.