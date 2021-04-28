Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilecek ikramiye tutarını açıkladı. Yılda iki kez maaşlarının haricinde ikramiye alan emekliler bir süredir bu haberi bekliyordu. Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramında emeklilere ödenecek ikramiye tutarı belli oldu. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alıyorlar. Peki emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesi ödemeler Mayıs ayında yapılacak. 30 Nisan’a kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekli bayram ikramiyesi bin 100 TL olacak. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz. " dedi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

Kanuna göre, SGK’dan “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1’inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan’a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı
İŞ-YAŞAMOtomotiv şehrinden 139 ülkeye ihracat
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek
İŞ-YAŞAM'Çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz'
TÜRMOB'dan "tam kapanma" döneminde tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinde erteleme talebi
İŞ-YAŞAMVergi mükellefleri için mücbir sebep talebi
Çimento sektöründe iş güvenliği eğitimleri sonuç verdi
İŞ-YAŞAM“Güvenle büyü Türkiye”
Aselsan kârını yüzde 34 artırdı - Haberler
İŞ-YAŞAMAselsan kârını yüzde 34 artırdı
Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Son dakika... Emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi belli oldu
İŞ-YAŞAMEmekliye bayram ikramiyesi belli oldu
Kripto para yatırımı nasıl yapılır?
İŞ-YAŞAMKripto para yatırımı nasıl yapılır?
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
İŞ-YAŞAMİstanbul'un en uzun tüneli açılıyor
VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
İŞ-YAŞAMVakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu