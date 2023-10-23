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        Haberler Gündem Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 | 4A, 4B, 4C tahsis numarası ile 5000 TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

        Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu!

        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 5 bin TL emekli ikramiyesi verileceğini belirtti. Açıklamaların ardından SSK ve Bağ-Kurlulara bir defaya özel ödenecek 5000 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 00:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:51
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir kereye mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 2023 emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

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        5 BİN EMEKİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Emekli ikramiyesi ödemeleri Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

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        CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.

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        ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALAMAYACAK!

        1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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        EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALAMAYACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor. Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

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        HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

        Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

        Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

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        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

        Ölen eşinden veya anne – babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si başlanmış dul eşe 2.500 TL, yüzde 75’i bağlanmış dul eşe ise 3.750 TL ödenecek.

        Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacak.

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        BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

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        Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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