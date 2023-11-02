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        Haberler Gündem EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Bakan Işıkhan tarihi açıkladı! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı ve ne zaman hesaplara yatacak?

        Bakan Işıkhan tarih verdi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

        Emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi hakkında açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Işıkhan, emekli ikramiyesi için tarih verdi. İşte "5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:08
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        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 5000 TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri henüz yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

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        5 BİN EMEKİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.

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        CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.

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        TBMM'DE KABUL EDİLDİ

        Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsusu 5 bin TL ikramiye verilmesinin Öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

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        ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALAMAYACAK!

        1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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        EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALAMAYACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor. Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

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        HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

        Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

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        Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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