EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak, ödemeler başladı mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak, ödemeler başladı mı?

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel çalışmayan emeklilere verilmesi planlanan 5 bin TL ikramiye ödemeleri başlıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi sonrasında emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih SSK ve Bağkurlular tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2023 Cumhuriyet Bayramı 100. yıl emekli ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...

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2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.

Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.