Emekli ikramiyesi ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklandı!

Emekli ikramiyesi ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklandı!

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 5.000 TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki,Emekli ikramiyesi ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliye 5 bin TL ödemesi başladı. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.

Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.