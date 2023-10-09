Haberler Gündem SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ: Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir? Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi şartları ve emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:12 facebook

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Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verilecek. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.