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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK'dan maaş farkı açıklaması! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı ödeme tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli maaşı farkı ödeniyor! SGK'dan beklenen açıklama geldi

        Emekli maaşlarına getirilen yüzde 42,6 zam sonrasında, emekli maaş farkı gündeme geldi. Milyonlara emekli, maaş farkının yatacağı tarihi beklerken SGK'dan bir son dakika açıklaması geldi ve tarih netleşti. Yapılan açıklamaya göre; 2,5 milyon emekliye 19.3 milyar TL fark ödenecek. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:53
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        Emekli maaş farkı için bir süredir gözler SGK'dan gelecek açıklamadaydı. SGK'dan beklenen açıklama geldi ve emekli maaş farkının yatacağı tarihler belli oldu. Emekliler, aldıkları maaş periyoduna göre maaş farkı alacak. Her ay maaş alan emekliler, 1 aylık maaş tutarında maaş farkı alacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

        İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:

        SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de belli oldu.

        SSK emekli maaşları 17 Ocak'ta yattı; Bağ-Kur emekli maaşları ise 25 Ocak'tan itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak.

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        EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağını duyurdu.

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        Yapılan açıklamaya göre,

        A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

        B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

        1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

        2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

        3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

        aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19.3 milyar TL'yi bulacak.

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        MAMULİYET DERECESİNE GÖRE EK ÖDEME YAPILACAK

        Öte yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenecek.

        510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992.9 milyon TL olacak.

        Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 30 bin 434.84 TL ile 16 bin 739.16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacak.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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