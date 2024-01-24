Emekli maaşı ödeme tarihleri, yüz binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ayın 17'si itibarıyla yapılmaya başlandı. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2023 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.