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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ | Bakan Işıkhan duyurdu! 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zam farkları zaman yatacak?

        SSK ve Bağ-Kur zam farkları ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan duyurdu!

        Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı zam farkı ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 Kasım emekli maaşı ödeme takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:48
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        Emekli maaşı ödeme tarihleri, yüz binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ayın 17'si itibarıyla yapılmaya başlandı. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2023 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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        EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

        SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

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        EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

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        EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.

        Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

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        EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

        Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

        Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

        2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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