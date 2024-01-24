Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ | Bakan Işıkhan duyurdu! 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zam farkları zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur zam farkları ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı zam farkı ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 Kasım emekli maaşı ödeme takvimi… Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Emekli maaşı ödeme tarihleri, yüz binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ayın 17'si itibarıyla yapılmaya başlandı. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2023 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

2 Şurada Paylaş!







EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.