Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli maaş farkı ve zamlı emeklilik maaşı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaş alma tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

Emeklilerin gözü maaşta! Emekli maaşındaki zam ve fark ne zaman hesaba yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ek zam yapmasıyla emekli maaşlarına yüzde 42,6 zam yapıldı ve emekli maaşındaki alt sınır; 7 bin 500 TL'den, 10 bin TL'ye çıkarıldı. Yaşanan son gelişmelerden sonra emeklilerin gözü zamlı emekli maaşlarına ve zam farkına döndü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, onlar için belirlenen tarihlerde zamlı emekli maaşlarını alacak. Peki, emekli maaş farkı ve zamlı emeklilik maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:57 facebook

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Emekli zammı ve emekliye ek zam gibi konular netlik kazanınca gözler maaşların yatacağı tarihe döndü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasına göre maaşlarını almaya başladı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 5'lik ek zam henüz ödenmedi. Peki, zamlı emekli maaşları ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte, son yaşanan tüm gelişmeler...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama: SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.