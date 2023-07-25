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        Haberler Merak Edilenler Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 emekli Temmuz zammı farkları ödeme tarihi - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 emekli Temmuz zammı farkları ödeme tarihi

        Emekli Temmuz zammı netleşti. Ancak maaşını zamlı alamayan emekliler Temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 2023 emekli Temmuz zammı farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 08:58
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        Emekli Temmuz zammı oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ancak Temmuz ayında yatan maaşlar zam oranlarının Temmuz ayında netleşmesi nedeniyle maaşlara yansımadı. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

        Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM’de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor. Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

        En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

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        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu sebepten dolayı emekli memurlar maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

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        SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak hesaplarına yatırılacak.

        #emekli
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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