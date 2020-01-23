Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu. Bakan Selçuk memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını açıklarken ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları için de tarih verdi. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, maaş farklarını SSK emeklileri 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklileri de 25 - 28 Ocak tarihleri arasında alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR? 2020

2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.