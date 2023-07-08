Emekli maaş zammı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. Bu bağlamda SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları da yüzde 19.77 oranında artacak. Maaşların netleşmesiyle gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar... Habertürk Giriş: 08.07.2023 - 00:20 Güncelleme: 08.07.2023 - 00:20 facebook

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Son dakika emekli maaş zamları belli oldu... Emekli maaş zammı 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla netleşti. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına iyileştirme için bakanlıklara talimat verildiğini açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte, detaylar...

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EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU! Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu. Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek. Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor. Bu tabloya göre SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti. Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..