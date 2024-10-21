Emekli maaş zammı hesaplama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına çevrildi. Memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan enflasyon rakamlarında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye olarak açıklanmıştı. Emekli maaş farkına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında açıklanan üç aylık enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak gerçekleşti. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile emekli maaşında zam oranı belli olacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelir?" İşte 2025 Ocak emekli zammına ilişkin tüm detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI!
AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.
TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.
2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU
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