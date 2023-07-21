EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023 | 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur yüzde 25 emekli zammı ile ne kadar, kaç para emekli maaşı alırım?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023 | 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur yüzde 25 emekli zammı ile ne kadar, kaç para emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplama ekranı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklana 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı yüzde 19.77 oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif ile emekli maaş zammı yüzde 25 oranında gerçekleşti. SGK 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si itibarıyla ödenmeye başlarken gözler "4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur yüzde 25 emekli zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 emekli maaşı hesaplama ekranı tablosu...

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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılacak.