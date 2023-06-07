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Emekli zammı ne olacak? 2023 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayına kısa bir süre kalırken, emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarında 5 aylık zam oranı netlik kazanmış oldu. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı oranında zam yapılmaktadır. Son olarak yapılan ara zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2023 emekli maaş zammı hesaplama formülü...

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  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL liraya yükseltilmesinin ardından gözler temmuz ayında emekli maaşına yapılacak olan ek zamma çevrildi. TÜİK 5 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesaplamasına başlayan SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli maaşına ne kadar zam geleceğini hesaplamaya başladı. Peki, "2023 emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz en düşük emekli zammı ne olacak? İşte 2023 temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri konusunda kritik açıklamalarda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli oldu. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. 
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26 
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞU ANDA NE KADAR?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti:
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak."

     
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    TEMMUZDA REFAH ZAMMI YAPILACAK MI?

    Buraya kadar anlattıklarımız, maaş zammı konusundaki mevcut uygulamanın değiştirilmeden aynen devam etmesi halinde geçerli.

    Seçim kampanyası sırasında memur maaşları ve emekli aylıkları ile ilgili yapılacağı belirtilen düzenlemeler hayata geçerse maaş zamları enflasyonun üzerinde olacağı için yeniden refah zammı yapılmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışma yapması bekleniyor.

     
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden önce yaptığı açıklamalarda, TBMM’nin seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlamasıyla yapılacak ilk işlerinden birinin 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmek olacağını söyledi. Kamuda en düşük işçi ücretinin brüt 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise en düşük memur maaşını da aynı seviyeye getireceklerini belirtti. En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon farkı ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını ifade etti. Memur maaşlarında yapılacak bu artışlar emekli memur aylıklarına da aynen yansıyacak.

     
  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI hesaplama 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli maaş tahminleri

    Bu iki düzenleme hayata geçirilirse temmuz ayında gerek memur maaşlarına gerekse tüm emekli aylıklarına enflasyonun üzerinde bir artış yapılacak. Böylece 2023 yılında iki kez enflasyonun üzerinde bir refah zammı yapılmış olacak. Refah zammı yapılması kararı alınırsa bu konuda yasa değişikliği yapılması gerekecek.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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