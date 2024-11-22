Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Bilindiği üzere emekli maaşı büyük oranda 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Bu kapsamda enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli maaş zammına ilişkin tüm detaylar...