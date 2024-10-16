TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Perşembe günü kamuoyuyla paylaştı. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 25'lik zam ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise gözler, 2025 yılına yönelik zam oranlarında. “2025 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşlarına hangi oranlarda artış yapılacak?” soruları, milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Tüm ayrıntılar haberimizde...