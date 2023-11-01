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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç lira olacak? İşte 2024 Ocak emekli maaşı hesaplama senaryoları

        Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 2024 Ocak emekli zammında son tahminler neler?

        Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Temmuz-Aralık 2023 dönemindeki 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 68.01 olurken gözler Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammına çevrildi. İşte 2024 Ocak emekli maaş zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 20:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:01
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        Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan zammın ardından memur, emekli maaşları ve asgari ücrette artış yaşanacak. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncellerken gözler 2024 Ocak ayı emekli maaş zammına çevrildi. SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde ise yüzde 49.27'e yükselirken "2024 Ocak en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2024 Ocak ayı emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...

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        EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENECEK

        2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.

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        2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde ise yüzde 49.27 oranına çıktı. Enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 maaş zammını garantilerken refah payı ile birlikte maaş zammının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

        2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

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        En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.

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        Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.

        Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.

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        CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

        Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:

        Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

        2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

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        Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

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        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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