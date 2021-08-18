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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 10.886 11.806 Genel müdür (1/1) 9.622 10.435 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004 Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918 Öğretmen (1/4) 3.715 4.029 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840 Başkomiser (1/4) 3.842 4.167 Polis memuru (8/1) 3.842 4.167 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916 Mühendis (1/4) 4.531 4.913 Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419 Profesör (1/4) 8.618 9.346 İmam-hatip 3.715 4.029 Avukat (1/4) 3.715 4.029 En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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