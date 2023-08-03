EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DAKİKA 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama: Emekliye ek zam var mı, gelecek mi ve ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DAKİKA 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama: Emekliye ek zam var mı, gelecek mi ve ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zamları Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. İlk önce yüzde 17,55 olarak açıklanan emekli maaş zammının yüzde 25'e çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kalırken; kök maaşlara zam yapılmasına karar verildi. Peki, emekliye ek zam var mı? İşte, konuya dair detaylar...

2 Şurada Paylaş!









CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."