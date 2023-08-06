EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DAKİKA 2023: Emekli maaşına ek zam gelecek mi?Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DAKİKA 2023: Emekli maaşına ek zam gelecek mi?Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmasını öngören kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur'lular, "Emekli maaşına ek zam yapılacak mı? Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 2023 Temmuz ek zammı ile emekli maaşları...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."