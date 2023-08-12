Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ek zam açıklaması! Emekliye ek zam gelecek mi?
Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emekli vatandaşı merakla araştırdığı ek zam ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki 12 milyondan fazla emekli vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; son gezisinden dönüşte kritik bir açıklama yaptı. İşte, söz konusu durumla ilgili son bilgiler...
2023 Temmuz ayı emekli maaşı zammı hakkında detaylar geçtiğimiz ay belli olmuştu. İlgili zam sonrası herhangi bir ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin aramalar gündem olmuş durumda. İşte, gerek hükümet gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son emekliye ek zam açıklamaları...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.
Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."
EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?
Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.
17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.