EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DURUM | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ek maaş zammı açıklaması! 2023 Temmuz emekliye ek zam belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DURUM | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ek maaş zammı açıklaması! 2023 Temmuz emekliye ek zam belli oldu mu?

Emekli maaş zammında son durum yaklaşık 12 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak belirlenirken maaş zammı da yüzde 25 olarak açıklandı. Memurlara maaş zammının yanında seyyanen zam verilmesiyle gözler "Emekliye ek zam var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

2 Şurada Paylaş!









CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."