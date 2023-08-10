Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Emekliye ek zam gelecek mi?
Emekliye ek zam ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam sonrası emekli maaşı ek zammı beklentisi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı ek zammı son durumuna dair kritik bir açıklama geldi. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları tablosu ve emekliye ek zam konusuna ilişkin güncel bilgiler...
Emekli maaş zammında son durum yaklaşık 12 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak belirlenirken maaş zammı da yüzde 25 olarak açıklandı. Memurlara maaş zammının yanında seyyanen zam verilmesiyle gözler "Emekliye ek zam var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.
Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."
EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?
Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.
17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
Ek ödeme dahil kök aylığı 6.000 TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7.500 TL emekli aylığı alacaklar.
Kök aylığı 6.500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8.125 TL, kök aylığı 7.000 TL olanlara 8.750 TL, kök aylığı 7.500 TL olanlara da 9.375 TL aylık ödenecek.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Ölen eşinden veya anne babasından dolayı ölüm aylığı alanlardan haziran ayındaki dul maaşı 3.755 TL, yetim maaşı ise 1.880 TL ve üzerinde olanların eline geçen para temmuz ayında yüzde 25 oranında artacak.
Haziran ayındaki dul maaşı 3.750 TL, yetim maaşı 1.875 TL olanların aylıklarının artıp artmayacağı veya artacaksa ne kadar artacağı aylığın bağlandığı dosyaya göre değişecek.
Ölüm aylığı bağlanan dosyanın kök aylığı 6.000 TL ve altında ise bu kişiden dolayı dul ve yetim aylığı alanlar haziran ayında ne aldılarsa temmuz ayında da aynı aylığı alacaklar. Dosyanın kök aylığı 6.000 TL ile 7.500 TL arasında ise bu dosyadan dul ve yetim aylığı alanların eline geçen para temmuz ayında artacak.