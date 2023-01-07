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Emekli maaşı hesaplama! Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur zamları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammının refah payı da eklenerek yüzde 25 olarak belirlenen emekli maaş zammının yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Böylelikle en düşük memur maaşı 11 bin 837 en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ise 5.500 TL'ye çıkartılmış oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, emekli maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. İşte emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli ocak ayı zam farkının yatacağı tarih...

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  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, 6 aylık enlfasyon farkı ile emekli ve memur zamları da netlik kazanmış oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular son 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edildiğinde yüzde 30 zam almış oldu. Ocak ayı zam farkının ne zaman, hangi gün yatacağı emeklililerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi gün yatacak?" İşte emekli maaşı hesaplama tablasu ve zamlı emekli maaşının yatacağı gün...
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve emekli zammında 5 puanlık artış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğini de 250 TL'den 400 TL'ye yükselteceklerini kaydetti.
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

     
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Emekli maaşı hesaplama! 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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