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EMEKLİ ZAMMI MEMUR EMEKLİLERİYLE EŞİTLENDİ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi. Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi. Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini aktardı.

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10 BİNDEN 14 BİN 925 LİRAYA YÜKSELDİ Açıklanan yüzde 49,25’lik zam ile emekli kök ücretlerine bakıldığında 10 bin lira emekli maaşı alanlar yüzde 49,25 artışla 14 bin 925 lira, 13 bin 500 lira emekli maaşı alanlar 20 bin 148 lira, 15 bin lira emekli aylığı alanlar 22 bin 387 lira, 17 bin 500 lira emekli maaşı alanlar ise 26 bin 118 lira emekli aylığı alacak. Öte yandan, yeni en düşük emekli maaş oranı hesaplamalardan sonra belli olacak.